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Сили оборони за допомогою дрону закликали мешканців ТОТ ігнорувати "вибори" (відео)

Україна, Субота 02 вересня 2023 17:21
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Сили оборони за допомогою дрону закликали мешканців ТОТ ігнорувати "вибори" (відео) Фото: сили оборони закликали мешканців ТОТ не брати участі в російських "виборах" (facebook com usofcom)
Автор: Каріна Левицька

Сили оборони України за допомогою безпілотника поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати фейкові вибори окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, на ТОТ почалось пропагандистське шоу під назвою “єдиний день голосування”, який чомусь проходить з 31 серпня по 10 вересня. Суть цього шоу “легалізувати” купку маргіналів й показати “підтримку окупації”.

Саме тому Сили оборони ризикуючи життям поширили листівки з закликом бойкотувати це шоу, а також передали вітання “учасникам виборів” (членам комісій та кандидатам).

Фото: українські військові поширили листівки на ТОТ (mod.gov.ua)

В центрі також повідомили, що наразі російські солдати з автоматами обходять помешкання українців з закликом “голосувати”, а вже з 8 по 10 вересня “волевиявлення” почнеться у дільницях, також під наглядом автоматників. Туди росіяни планують зганяти масовку з РФ, а також бюджетників, які залежні від окупаційної влади.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Проте окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Британська розвідка зазначала, що Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у країні-агресорі.

Зазначимо, що наприкінці травня у Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити "вибори" на окупованих територіях.

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окупанти Війна Росії проти України
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