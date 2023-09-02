ua en ru
Сб, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы обороны с помощью дрона призвали жителей ВОТ игнорировать "выборы" (видео)

Украина, Суббота 02 сентября 2023 17:21
UA EN RU
Силы обороны с помощью дрона призвали жителей ВОТ игнорировать "выборы" (видео) Фото: силы обороны призвали жителей ВОТ не участвовать в российских "выборах" (facebook com usofcom)
Автор: Карина Левицкая

Силы обороны Украины с помощью беспилотника распространили над временно оккупированными территориями листовки с призывом игнорировать фейковые выборы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, на ВОТ началось пропагандистское шоу под названием "единый день голосования", который почему-то проходит с 31 августа по 10 сентября. Суть этого шоу "легализовать" кучку маргиналов и показать "поддержку оккупации".

Именно поэтому Силы обороны, рискуя жизнью, распространили листовки с призывом бойкотировать это шоу, а также передали приветствие "участникам выборов" (членам комиссий и кандидатам).

Фото: украинские военные распространили листовки на ВТО (mod.gov.ua)

В центре также сообщили, что российские солдаты с автоматами обходят жилье украинцев с призывом "голосовать", а уже с 8 по 10 сентября "волеизъявление" начнется в участках, также под наблюдением автоматчиков. Туда россияне планируют сгонять массовку с РФ, а также бюджетников, зависимых от оккупационных властей.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Однако оккупанты хотят провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Британская разведка отмечала, что Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в стране-агрессоре.

Отметим, что в конце мая в России были внесены изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить "выборы" на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны