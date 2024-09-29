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Сили оборони за допомогою 120 дронів атакували арсенал у Волгоградській області, - джерела

Ілюстративне фото: українські дрони атакували склад зброї у Волгоградській області (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Сили оборони України в ніч на 29 вересня атакували арсенал російської зброї у Волгоградській області РФ. Атаку здійснили за допомогою 120 дронів українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначили джерела РБК-Україна, це була спільна операція ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ. Внаслідок атаки було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області.

За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 у неділю, 29 вересня, за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі становить понад 600 кілометрів. 

Як повідомляють російські пабліки у соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа. 

"Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ", - зазначають джерела.

 

Варто додати, що українські військові не вперше знищують російські склади з боєприпасами та ракетами. Так, цього місяця були атаковані два арсенали у Тверській області.

Крім того, був атакований арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краї. Це одна з найбільших баз зберігання боєприпасів росіян.

 

Що відомо про нічні вибухи в РФ

Цієї ночі відразу у кількох регіонах РФ чули вибухи. Російське міністерство оборони стверджувало, що нібито збило аж 125 дронів.

При цьому у мережі заявили, що у Волгоградській області після потужних вибухів спалахнула пожежа, яка супроводжувалася детонацією. Росіяни заявили про атаку на склад зі зброєю у населеному пункті Котлубань.

Також росЗМІ заявили, що вночі у Ростовській області був атакований аеродром "Міллерово". Супутники зафіксували там пожежу. У мережі писали про нібито атаку на військовий аеродром Єйськ у Краснодарському краї РФ.

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