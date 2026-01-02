Сили оборони блокують просування ворога в центрі Покровська, - УВ "Схід"

Зазначається, що станом на 10:00 2 січня відбито вже 43 штурми російських окупантів на Покровському напрямку загалом. В тому числі 23 штурми окупантів було відбито у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. В Покровському районі окупанти втратили 46 одиниць живої сили вбитими та 12 пораненими.

"Знищено 35 безпілотних літальних апаратів, дев’ять одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, три антени управління БпЛА, наземний роботизований комплекс. Крім цього наші бійці уразили дві одиниці автомобільної техніки, наземний роботизований комплекс, реактивну установку залпового вогню та сім укриттів для особового складу противника", - сказано у повідомленні.

Покровськ та Мирноград

Щодо самого Покровська, українські війська надалі контролюють північну частину міста. В центрі блокуються спроби російських окупантів просуватися в місті. Також активно ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація росіян, які намагаються накопичуватися в міській забудові.

В Мирнограді попри ускладнену логістику Сили оборони тримають позиції та винищують росіян на підступах до міста. Для посилення угруповання ЗСУ в місті туди перекинули додаткові сили та засоби, вживаються заходи з розширення логістичних коридорів.

Різанина "дроноводів"

Росіяни, за даними УВ "Схід", зазнають шалених втрат у спробах прорвати оборону ЗСУ. В тому числі винищується піхота та техніка ворога.

"В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 299 окупантів за минулу добу. Також знищено 1166 БпЛА різних типів та 112 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема, два танки", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, окремо українські війська влаштували різанину російських "дроноводів".

"Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 62 розрахунки російських БпАК", - додали в командуванні.