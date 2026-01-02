Силы обороны блокируют продвижение врага в центре Покровска, - ГВ "Восток"

Отмечается, что по состоянию на 10:00 2 января отражено уже 43 штурма российских оккупантов на Покровском направлении в целом. В том числе 23 штурма оккупантов было отбито в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. В Покровском районе оккупанты потеряли 46 единиц живой силы убитыми и 12 ранеными.

"Уничтожено 35 беспилотных летательных аппаратов, девять единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы, три антенны управления БпЛА, наземный роботизированный комплекс. Кроме этого наши бойцы поразили две единицы автомобильной техники, наземный роботизированный комплекс, реактивную установку залпового огня и семь укрытий для личного состава противника", - сказано в сообщении.

Покровск и Мирноград

Что касается самого Покровска, украинские войска продолжают контролировать северную часть города. В центре блокируются попытки российских оккупантов продвигаться в городе. Также активно ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация россиян, которые пытаются накапливаться в городской застройке.

В Мирнограде несмотря на осложненную логистику Силы обороны держат позиции и истребляют россиян на подступах к городу. Для усиления группировки ВСУ в городе туда перебросили дополнительные силы и средства, принимаются меры по расширению логистических коридоров.

Резня "дроноводов"

Россияне, по данным УВ "Восток", несут огромные потери в попытках прорвать оборону ВСУ. В том числе уничтожается пехота и техника врага.

"В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 299 оккупантов за минувшие сутки. Также уничтожено 1166 БПЛА различных типов и 112 единиц другого вооружения и техники, в частности, два танка", - сказано в сообщении.

Кроме этого, отдельно украинские войска устроили резню российских "дроноводов".

"Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 62 расчета российских БпАК", - добавили в командовании.