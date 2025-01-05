Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках, - ЦПД

"У Курській області великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них", - зазначив він.

Військовий констатував, що на цьому напрямку працюють Сили оборони.

Про успіхи українських сил на території Росії написав і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Курська область, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", - констатував він.