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Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках, - ЦПД

Фото: Сили оборони атакували росіян на кількох напрямках у Курській області 5 січня (KIRILL CHUBOTIN UkrinformFuture Publishing via Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках. У окупантів паніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"У Курській області великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них", - зазначив він. 

Військовий констатував, що на цьому напрямку працюють Сили оборони.

Про успіхи українських сил на території Росії написав і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Курська область, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", - констатував він.

Ситуація в Курській області

Українські військові майже півроку ведуть наступ в Курській області. За даними за добу, 4 січня, Курський напрямок посідає друге місце за кількістю атак позицій ЗСУ з боку РФ. Так, за добу росіяни 33 рази штурмували позиції українських військ на цьому напрямку.

Буквально вчора президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія втратила до батальйону північнокорейських солдатів у Курській області за останні два дні.

Нагадаємо, 2 січня було завдано удару по російських окупантах у Курській області. Тоді у загарбників також фіксувалися значні втрати.

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