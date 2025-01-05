Силы обороны атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях, - ЦПД

"В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них", - отметил он.

Военный констатировал, что на этом направлении работают Силы обороны.

Об успехах украинских сил на территории России написал и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Курская область, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает", - констатировал он.