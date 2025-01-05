Силы обороны атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях, - ЦПД

Силы обороны атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях. У оккупантов паника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
"В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них", - отметил он.
Военный констатировал, что на этом направлении работают Силы обороны.
Об успехах украинских сил на территории России написал и глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Курская область, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает", - констатировал он.
Украинские военные почти полгода ведут наступление в Курской области. По данным за сутки, 4 января, Курское направление занимает второе место по количеству атак позиций ВСУ со стороны РФ. Так, за сутки россияне 33 раза штурмовали позиции украинских войск на этом направлении.
Буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за последние два дня.
Напомним, 2 января был нанесен удар по российским оккупантам в Курской области. Тогда у захватчиков также фиксировались значительные потери.
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