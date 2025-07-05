Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ

Нагадаємо, цієї ночі росіяни у мережі повідомляли про вибухи у Борисоглєбську, а супутники зафіксували пожежу у районі аеродрому.

Також в ніч на 5 липня було гучно в Енгельсі та Чебоксарах (Чувашська Республіка).

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