Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ

Напомним, этой ночью россияне в сети сообщали о взрывах в Борисоглебске, а спутники зафиксировали пожар в районе аэродрома.

Также в ночь на 5 июля было шумно в Энгельсе и Чебоксарах (Чувашская Республика).

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