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Дрони атакували Борисоглібськ Воронезької області: у районі військового аеродрому пожежа

Субота 05 липня 2025 06:52
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Дрони атакували Борисоглібськ Воронезької області: у районі військового аеродрому пожежа Фото: вночі над містом було чутно 8-10 вибухів (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

Невідомі дрони в ніч на 5 липня атакували Борисоглібськ Воронезької області Росії. Після атаки в районі військового аеродрому зафіксовано пожежу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і систему моніторингу пожеж NASA.

Зокрема, сьогодні росіяни скаржилися, що приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у небі над містом було чути потужні вибухи. Як пише SHOT, було близько 8-10 сильних "хлопків".

Офіційних коментарів про наслідки атаки не було. Хоча перед вибухами губернатор регіону Олександр Гусєв попереджав про загрозу атаки, а також стверджує, що кілька дронів було нібито збито.

Ближче до ранку в системі моніторингу пожеж NASA з'явилася інформація, що в районі військового аеродрому "Борисоглібськ" зафіксовано пожежу.

Дрони атакували Борисоглібськ Воронезької області: у районі військового аеродрому пожежаФото: карта, на якій вказано фіксацію пожежі (скріншот)

Які наслідки пожежі та що було атаковано, наразі невідомо.

Атака дронів на Росію

Нагадаємо, що цієї ночі в місті Чебоксари (Чуваська Республіка) теж прогриміли виклики. Місцеві жителями зняли на відео влучання і пожежу, ймовірно, на одному з місцевих підприємств.

Крім того, вибухи вночі були і в Енгельсі Саратовської області. Деякі Telegram-канали писали, що, ймовірно, було атаковано військовий аеродром.

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