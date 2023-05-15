ua ru
Пн, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы обороны из артиллерии уничтожили российские танки возле Кременной (видео)

Новина українською →
Луганская область, Понедельник 15 мая 2023 16:25
Силы обороны из артиллерии уничтожили российские танки возле Кременной (видео) Фото: Уничтоженный российский танк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским защитникам удалось выявить позиции российских танков возле Кременной (Луганская область). Точечными ударами из артиллерии они были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Передовая группа СБУ на Кременском направлении разведала, где оккупанты прячут тяжелую технику", - говорится в сообщении.

С помощью беспилотников получены точные координаты места размещения российских танков.

Бронированная техника поражена точечными ударами артиллерии 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, что украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.

Украинские военные уничтожили более роты российских оккупантов, два танка и ЗРК на Таврическом направлении за минувшие сутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Луганск Вооруженные силы Украины Кременная Война в Украине
NEWS
Зеленский прибыл в Лондон после визита во Францию
Зеленский прибыл в Лондон после визита во Францию
DAILY
"Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию