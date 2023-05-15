Силы обороны из артиллерии уничтожили российские танки возле Кременной (видео)
Украинским защитникам удалось выявить позиции российских танков возле Кременной (Луганская область). Точечными ударами из артиллерии они были уничтожены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской ОВА.
"Передовая группа СБУ на Кременском направлении разведала, где оккупанты прячут тяжелую технику", - говорится в сообщении.
С помощью беспилотников получены точные координаты места размещения российских танков.
Бронированная техника поражена точечными ударами артиллерии 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Напомним, что украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.
Украинские военные уничтожили более роты российских оккупантов, два танка и ЗРК на Таврическом направлении за минувшие сутки.
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