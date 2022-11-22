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Сили НАТО готові запобігти ескалації: Столтенберг застеріг Сербію та Косово

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Місія під керівництвом НАТО KFOR, яка відповідає за забезпечення стабільності в Косово, залишається напоготові після провалу переговорів між Приштиною та Белградом щодо автомобільних номерних знаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенбарга.

Він закликав усі сторони уникати ескалації.

"Ми розчаровані тим, що не вдалося вирішити суперечку за номерними знаками. Наразі час відповідальності та прагматичних рішень. Слід уникати ескалації. Сили НАТО KFOR залишаються напоготові", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, Сербія та Косово за посередництва ЄС не домовилися про використання сербських номерів.

Раніше стало відомо, що в Косово підтвердили зміну правил для автономерів, через які виникла криза з Сербією, і попередили про штрафи з 21 листопада.

Пізніше у Сербії заявили, що армія готова захистити своїх громадян, які проживають у Косові, якщо такий наказ віддасть президент Олександр Вучич.

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