У Сербії пригрозили готовністю захистити своїх громадян у Косові

Армія Сербії готова захистити своїх громадян, які мешкають у Косові, якщо такий наказ віддасть президент Александар Вучич.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs , про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.

"Якщо президент Сербії накаже, армія вживе всіх заходів для захисту сербів у Косово та Метохії", - наголосив глава Міноборони.

Але він також зазначив, що переговори, хоч би якими тривалими вони були, є найкращим шляхом вирішення конфлікту.

"Я вважаю, що краще 1000 днів і годин говорити і дивитися на похмурі особи переговорників, ніж провести 1 годину в окопах... Розглядаються всі варіанти, але ми працюємо над тим, щоб розмова тривала. Я не думаю, що хтось любить конфлікти" , - додав Вучевич.