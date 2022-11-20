Косово завтра почне штрафувати за сербські автономери. Попри кризу з Белградом

У Косово підтвердили зміну правил для автономерів, через які виникла криза із Сербією, і попередили про штрафи з 21 листопада.

Поліція частково визнаного Косова нагадала всім власникам транспортних засобів, які проживають у Косово і мають автівки із зареєстрованими сербськими номерами, про необхідність дотримуватися нових правил. Крім того, у повідомленні поліції зазначається, що з 1 листопада відповідно до рішення уряду власникам таких автівок уже видаються попередження.

"Згідно з рішенням, видача попереджень триватиме до 21 листопада, а після цієї дати з 22 листопада до 21 січня 2023 року включно щодо всіх власників транспортних засобів, які в’їжджають на територію Республіки Косово з незаконними номерними знаками, поліція Косова почне здійснювати штрафні санкції відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

В ЄС запропонували президенту Сербії Александару Вучичу та прем’єру Косова Альбіну Курті терміново приїхати до Брюсселя, аби залагодити конфлікт до розгортання його ескалації. Проте Вучич лише в сьогодні, 20 листопада, підтвердив, як пише сербське видання "Новини", що поїде на переговори до Брюсселя на наступний день, тобто в той день, коли Косово планує почати застосовувати штрафи. Насправді це загрожує перерости у масштабну кризу в регіоні.