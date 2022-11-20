Косово завтра почне штрафувати за сербські автономери. Попри кризу з Белградом
У Косово підтвердили зміну правил для автономерів, через які виникла криза із Сербією, і попередили про штрафи з 21 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Косова.
Поліція частково визнаного Косова нагадала всім власникам транспортних засобів, які проживають у Косово і мають автівки із зареєстрованими сербськими номерами, про необхідність дотримуватися нових правил. Крім того, у повідомленні поліції зазначається, що з 1 листопада відповідно до рішення уряду власникам таких автівок уже видаються попередження.
"Згідно з рішенням, видача попереджень триватиме до 21 листопада, а після цієї дати з 22 листопада до 21 січня 2023 року включно щодо всіх власників транспортних засобів, які в’їжджають на територію Республіки Косово з незаконними номерними знаками, поліція Косова почне здійснювати штрафні санкції відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.
В ЄС запропонували президенту Сербії Александару Вучичу та прем’єру Косова Альбіну Курті терміново приїхати до Брюсселя, аби залагодити конфлікт до розгортання його ескалації. Проте Вучич лише в сьогодні, 20 листопада, підтвердив, як пише сербське видання "Новини", що поїде на переговори до Брюсселя на наступний день, тобто в той день, коли Косово планує почати застосовувати штрафи. Насправді це загрожує перерости у масштабну кризу в регіоні.
Вимогу перереєстрації автомобілів Косово відкладала багато років поспіль через протести косовських сербів, але цього разу у Приштині вирішили більше не йти на поступки. Косовські серби у відповідь почали виходити з місцевих органів влади та поліції і погрожують протестами одразу після перших штрафів.
Раніше повідомлялося, 27 серпня Сербія та Косово змогли досягти домовленостей щодо номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд, але криза повернулася знову. При цьому Сербія була готова піти на поступки владі Косова, але вимагала гарантій від ЄС.
Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав представників Сербії та Косова утримуватися від односторонніх дій, здатних призвести до ескалації.
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