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Сербія та Косово за посередництва ЄС не домовилися про використання сербських номерів

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Понеділок 21 листопада 2022 17:58
Сербія та Косово за посередництва ЄС не домовилися про використання сербських номерів Фото: Сербія та Косово не досягли компромісу щодо використання сербських номерів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сербія та Косово не досягли згоди на переговорах за посередництва Європейського Союзу щодо спору про автомобільні номерні знаки.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Європейської ради.

"Після багатьох годин обговорення дві сторони не дійшли згоди щодо спільного рішення сьогодні. Ми виклали пропозиції, які можуть дозволити уникнути ескалації. Президент Вучич прийняв їх, але прем'єр-міністр Курті не прийняв", - сказав Боррель.

Він заявив, що просить владу Косова негайно призупинити рішення щодо номерних знаків автомобілів, а від Сербії очікує припинення видачі нових номерів.

"Це була наша пропозиція, яку ми майже погодили, але оскільки зрештою не вдалося, то я закликаю обидві сторони втілити ці два прохання. Це дасть час сторонам знайти стабільне рішення за номерами", - додав голова дипломатії ЄС.

За його словами, невдалі переговори можуть призвести до ескалації ситуації в Косово і закликав усі сторони уникати цього.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Косово підтвердили зміну правил для автономерів, через які виникла криза з Сербією, і попередили про штрафи з 21 листопада.

Пізніше у Сербії заявили, що армія готова захистити своїх громадян, які мешкають у Косові, якщо такий наказ віддасть президент Александар Вучич.

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Жозеп Боррель Евросоюз Сербия Косово
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