Сербія та Косово за посередництва ЄС не домовилися про використання сербських номерів
Сербія та Косово не досягли згоди на переговорах за посередництва Європейського Союзу щодо спору про автомобільні номерні знаки.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Європейської ради.
"Після багатьох годин обговорення дві сторони не дійшли згоди щодо спільного рішення сьогодні. Ми виклали пропозиції, які можуть дозволити уникнути ескалації. Президент Вучич прийняв їх, але прем'єр-міністр Курті не прийняв", - сказав Боррель.
Він заявив, що просить владу Косова негайно призупинити рішення щодо номерних знаків автомобілів, а від Сербії очікує припинення видачі нових номерів.
"Це була наша пропозиція, яку ми майже погодили, але оскільки зрештою не вдалося, то я закликаю обидві сторони втілити ці два прохання. Це дасть час сторонам знайти стабільне рішення за номерами", - додав голова дипломатії ЄС.
За його словами, невдалі переговори можуть призвести до ескалації ситуації в Косово і закликав усі сторони уникати цього.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Косово підтвердили зміну правил для автономерів, через які виникла криза з Сербією, і попередили про штрафи з 21 листопада.
Пізніше у Сербії заявили, що армія готова захистити своїх громадян, які мешкають у Косові, якщо такий наказ віддасть президент Александар Вучич.
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