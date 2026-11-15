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Сили ЄС перевірили танкер у Середземному морі, який пов'язують із тіньовим флотом РФ

12:46 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: військовослужбовець спускається з гелікоптера на танкер під час огляду судна (x.com/kajakallas)

Військово-морські сили Євросоюзу оглянули в Середземному морі танкер MV MIDAG, який підозрюють у зв'язках із Росією. Перевірка підтвердила, що судно ходило під фальшивим прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у соцмережі Х високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Перевірку провели 13 листопада в межах військової операції Євросоюзу за Спільною політикою безпеки та оборони (CSDP). Огляд судна здійснили відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права.

За його результатами з'ясувалося, що танкер MV MIDAG використовував фальшивий прапор. Саме це порушення підтвердило підозри щодо судна, яке пов'язують із російським тіньовим флотом.

У ЄС наголосили, що не обмежуватимуться перевірками на морі й надалі протидіятимуть діяльності такого флоту дипломатичними засобами.

Каллас також повідомила, що наступним кроком може стати посилення санкційного тиску на Росію.

У понеділок, 16 листопада, міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають затвердити нові санкційні списки.

Обмеження, зокрема, стосуватимуться банків, покупців російської нафти та компаній, які підтримують діяльність тіньового флоту.

Нагадаємо, у жовтні Франція також перехопила танкер російського тіньового флоту в Індійському океані. Судно DF Peak, пов'язане із підсанкційною компанією "Совкомфлот", підозрюють у використанні фальшивого прапора та незаконному перевезенні пального. Танкер перебуває під санкціями США, ЄС, України та низки інших країн.

Крім того, Росія намагається розширити тіньовий флот для обходу міжнародних санкцій і фінансування війни проти України. За даними МЗС Британії, Москва побудувала щонайменше два нові танкери для перевезення скрапленого газу через Арктику, а також залучає до флоту інші судна.

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