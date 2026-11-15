Сили ЄС перевірили танкер у Середземному морі, який пов'язують із тіньовим флотом РФ

Нагадаємо, у жовтні Франція також перехопила танкер російського тіньового флоту в Індійському океані. Судно DF Peak, пов'язане із підсанкційною компанією "Совкомфлот", підозрюють у використанні фальшивого прапора та незаконному перевезенні пального. Танкер перебуває під санкціями США, ЄС, України та низки інших країн.

Крім того, Росія намагається розширити тіньовий флот для обходу міжнародних санкцій і фінансування війни проти України. За даними МЗС Британії, Москва побудувала щонайменше два нові танкери для перевезення скрапленого газу через Арктику, а також залучає до флоту інші судна.