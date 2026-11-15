Силы ЕС проверили танкер в Средиземном море, который связывают с теневым флотом РФ

Проверка была проведена 13 ноября в рамках военной операции Евросоюза по Совместной политике безопасности и обороны (CSDP). Осмотр судна был осуществлен в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

По его результатам выяснилось, что танкер MV MIDAG использовал фальшивый флаг. Именно это нарушение подтвердило подозрения в отношении связывающего с российским теневым флотом судна.

В ЕС подчеркнули, что не будут ограничиваться проверками на море и в дальнейшем будут противодействовать деятельности такого флота дипломатическими средствами.

Каллас также сообщила, что следующим шагом может стать усиление санкционного давления на Россию.

В понедельник 16 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза должны утвердить новые санкционные списки.

Ограничения, в частности, будут касаться банков, покупателей российской нефти и компаний, поддерживающих деятельность теневого флота.