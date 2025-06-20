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Сили безпілотних систем ЗСУ отримали власне бойове угруповання: що відомо

Україна, П'ятниця 20 червня 2025 19:33
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Сили безпілотних систем ЗСУ отримали власне бойове угруповання: що відомо Фото: Сили безпілотних систем переживають період модернізації (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У складі Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) вперше створили власне бойове угруповання. В ньому об'єднуються усі військові підрозділи як СБС, так і "Лінії дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБС.

"З метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що вперше з моменту створення СБС усі підрозділи будуть діяти у межах єдиної вертикалі управління та з визначеною структурою. Планується, що така ініціатива дозволить:

  • уніфікувати підходи до знищення ворожих цілей;
  • добитися більшої злагодженості дій;
  • досягти більш системного застосування безпілотників.

Керування новоствореним угрупованням взяв на себе особисто командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді. Сама ініціатива вказана, як один з ключових етапів у реалізації плану розвитку СБС, розрахованого на 100 днів.

"Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні", - додали у повідомленні.

Зміни у Силах безпілотних систем

Нещодавно у СБС змінилося керівництво: 3 червня замість полковника Вадима Сухаревського призначили майора Роберта "Мадяра" Бровді. Роберт Бровді - колишній бізнесмен, відомий тим, що створив на початку війни невеликий підрозділ операторів БПЛА, а за кілька років розгорнув його у цілу бригаду.

Однією з перших заяв "Мадяра" став анонс масштабної реформи у найближчі 100 днів на посаді. Таким чином він хоче забезпечити технологічну перевагу на фронті, а також підвищити ефективність СБС.

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Сили безпілотних систем
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