Сили безпілотних систем ЗСУ отримали власне бойове угруповання: що відомо

У складі Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) вперше створили власне бойове угруповання. В ньому об'єднуються усі військові підрозділи як СБС, так і "Лінії дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБС .

"З метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що вперше з моменту створення СБС усі підрозділи будуть діяти у межах єдиної вертикалі управління та з визначеною структурою. Планується, що така ініціатива дозволить:

уніфікувати підходи до знищення ворожих цілей;

добитися більшої злагодженості дій;

досягти більш системного застосування безпілотників.

Керування новоствореним угрупованням взяв на себе особисто командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді. Сама ініціатива вказана, як один з ключових етапів у реалізації плану розвитку СБС, розрахованого на 100 днів.

"Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні", - додали у повідомленні.