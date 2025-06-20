Силы беспилотных систем ВСУ получили собственную боевую группировку: что известно

В составе Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) впервые создали собственную боевую группировку. В ней объединяются все военные подразделения как СБС, так и "Линии дронов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБС .

"С целью повышения эффективности управления, трансформации Сил и адаптации к требованиям современной войны, создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что впервые с момента создания СБС все подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления и с определенной структурой. Планируется, что такая инициатива позволит:

унифицировать подходы к уничтожению вражеских целей;

добиться большей слаженности действий;

достичь более системного применения беспилотников.

Управление новосозданной группировкой взял на себя лично командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди. Сама инициатива указана, как один из ключевых этапов в реализации плана развития СБС, рассчитанного на 100 дней.

"Данное решение закладывает основу для масштабного, системного применения беспилотных систем в современной войне", - добавили в сообщении.