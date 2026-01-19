Сили безпілотних систем знищили "РСЗВ Кім Чен Ина" і кілька складів із дронами (відео)

М-1991

Північнокорейська реактивна система залпового вогню М-1991 - це 240-мм РСЗВ виробництва КНДР, яка призначена для ураження цілей на великій дальності.

Установка вважається одним із найпотужніших артилерійських засобів Північної Кореї і є аналогом радянської РСЗВ "Ураган".

