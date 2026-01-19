Сили безпілотних систем знищили "РСЗВ Кім Чен Ина" і кілька складів із дронами (відео)

Українські захисники за допомогою дронів знищили північнокорейську реактивну систему залпового вогню М-1991, ворожі склади з дронамі та ще низку об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.
За його словами, протягом 17-19 січня українські захисники з Сил безпілотних систем знищили:
Операції провели українські воїни з першого окремого центру СБС, батальйону "Кайрос" 414 бригади "Птахи Мадяра" та 412 бригади Nemesis.
Північнокорейська реактивна система залпового вогню М-1991 - це 240-мм РСЗВ виробництва КНДР, яка призначена для ураження цілей на великій дальності.
Установка вважається одним із найпотужніших артилерійських засобів Північної Кореї і є аналогом радянської РСЗВ "Ураган".
До слова, кілька днів тому стало відомо, що Сили безпілотних систем зірвали наступ російських окупантів на одному з ключових напрямків.