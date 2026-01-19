Силы беспилотных систем уничтожили "РСЗО Ким Чен Ына" и несколько складов с дронами (видео)

Украинские защитники при помощи дронов уничтожили северокорейскую реактивную систему залпового огня М-1991, вражеские склады с дронами и еще ряд объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.
По его словам, в течение 17-19 января украинские защитники из Сил беспилотных систем уничтожили:
Операции провели украинские воины из первого отдельного центра СБС, батальона "Кайрос" 414 бригады "Птахи Мадяра" и 412 бригады Nemesis.
Северокорейская реактивная система залпового огня М-1991 - это 240-мм РСЗО производства КНДР, которая предназначена для поражения целей на большой дальности.
Установка считается одним из самых мощных артиллерийских средств Северной Кореи и является аналогом советской РСЗО "Ураган".
К слову, несколько дней назад стало известно, что Силы беспилотных систем сорвали наступление российских оккупантов на одном из ключевых направлений.