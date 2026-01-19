Силы беспилотных систем уничтожили "РСЗО Ким Чен Ына" и несколько складов с дронами (видео)

М-1991

Северокорейская реактивная система залпового огня М-1991 - это 240-мм РСЗО производства КНДР, которая предназначена для поражения целей на большой дальности.

Установка считается одним из самых мощных артиллерийских средств Северной Кореи и является аналогом советской РСЗО "Ураган".

К слову, несколько дней назад стало известно, что Силы беспилотных систем сорвали наступление российских оккупантов на одном из ключевых направлений.