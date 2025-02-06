Сили безпілотних систем знищили російський "Град" на Луганському напрямку (відео)

Ситуація на фронті в Україні

На фронті від початку доби 6 лютого відбулося 66 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку українські воїни відбили 15 атак ворога.

Крім того, російська армія накопичує сили у північній частині Часового Яру, та намагається штурмувати південну. Росіяни здійснили 129 обстрілів. До того ж окупанти намагаються закріпитись в районі Дворічної, Харківська область, але Сили оборони успішно їх звідти вибивають.

Нагадаємо, за 5 лютого на фронті відбулось 90 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв продовжує фіксуватись на Покровському напрямку.

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