Силы беспилотных систем уничтожили российский "Град" на Луганском направлении (видео)

"Операторы 412 полка "NEMESIS" в очередной раз подтвердили свое мастерство, уничтожив реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которая двигалась на высокой скорости", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, поймать РСЗО - задача не из легких, ведь враг обычно использует тактику "удар-отход".

"Огневые позиции расположены в одном месте, а тайник - в другом, на расстоянии десятков километров. Однако качественная разведка и тщательное планирование позволяют нашим операторам осуществлять такие операции с высокой эффективностью", - добавили в Силах беспилотных систем.