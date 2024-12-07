Сили безпілотних систем знищили російський комплекс "Тор М-2" (відео)

Знищення російської ППО на фронті в Україні

Знищення російської ППО є дуже важливим. Такі удари українських військ завдають окупантам мільйонних збитків і відкривають повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України.

Зазначимо, що це не перша подібна операція ЗСУ. Наприкінці листопада Сили оборони України вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області. Зокрема, було уражено радар комплексу С-400.

Також наприкінці жовтня Сили оборони України вразили ЗРК "Бук-М3". Крім того, під час цієї операції у Луганській області, ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М2" окупантів.

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