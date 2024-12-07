Силы беспилотных систем уничтожили российский комплекс "Тор М-2" (видео)

Уничтожение российской ПВО на фронте в Украине

Уничтожение российской ПВО является очень важным. Такие удары украинских войск наносят оккупантам миллионные убытки и открывают воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины.

Отметим, что это не первая подобная операция ВСУ. В конце ноября Силы обороны Украины ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области. В частности, был поражен радар комплекса С-400.

Также в конце октября Силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3". Кроме того, во время этой операции в Луганской области, ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М2" оккупантов.

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