Сили безпілотних систем вполювали ворожу ЗРК "Стріла-10" у Донецькій області (відео)

Оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ).
Як пише командування СБС, ворожий ЗРК у Донецькій області виявили оператори 413-го батальйону "Рейд" під час розвідувальної місії. "Стріла-10" одразу запустила ракети, але пілоту дрона вдалось зманеврувати й ухилитись від удару, після чого окупанти спробували сховати установку у лісосмузі.
"Завдяки збереженню апарата та майстерності операторів, "Стрілу" вдалося вистежити під час зміни позиції і завдати по ній точного удару. Установку ППО було уражено разом із екіпажем" , - пишуть Сили безпілотних систем.
"Стріла-10" - це радянський самохідний ЗРК, призначений для ураження повітряних цілей на малих висотах.
Його було розроблено у 1970-х роках на базі легкого бронетранспортера МТ-ЛБ.
Основне озброєння - чотири ракети 9М37 або їхні модифікації. Варіант "Луч" має максимальну дальність стрільби ракетою до 10 кілометрів.
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