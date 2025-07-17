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Силы беспилотных систем поймали вражескую ЗРК "Стрела-10" в Донецкой области (видео)

Иллюстративное фото: Силы беспилотных систем поймали вражескую ЗРК "Стрела-10" в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишет командование СБС, вражеский ЗРК в Донецкой области обнаружили операторы 413-го батальона "Рейд" во время разведывательной миссии. "Стрела-10" сразу запустила ракеты, но пилоту дрона удалось сманеврировать и уклониться от удара, после чего оккупанты попытались спрятать установку в лесополосе.

"Благодаря сохранению аппарата и мастерству операторов, "Стрелу" удалось выследить во время смены позиции и нанести по ней точный удар. Установка ПВО была поражена вместе с экипажем", - пишут Силы беспилотных систем.

"Стрела-10"

"Стрела-10" - это советский самоходный ЗРК, предназначенный для поражения воздушных целей на малых высотах.

Он был разработан в 1970-х годах на базе легкого бронетранспортера МТ-ЛБ.

Основное вооружение - четыре ракеты 9М37 или их модификации. Вариант "Луч" имеет максимальную дальность стрельбы ракетой до 10 километров.

 

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 1,038 млн военных. В течение последних суток, 16 июля, украинские защитники уничтожили еще 1190 оккупантов. Кроме того, были поражены:

  • 4 танка;
  • 1 боевая бронированная машина;
  • 43 артиллерийские системы;
  • 1 средство противовоздушной обороны и другое вооружение.

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