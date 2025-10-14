Сили безпілотних систем уразили понад 50 одиниць бронетехніки росіян (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем.

"На Донецькому напрямку противник продовжує активні спроби зайняти наші позиції, однак оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" зривають наступальні дії та системно знижують його бойові спроможності", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, протягом жовтня силами підрозділу було уражено 12 танків, 46 бойових машин та 642 одиниці особового складу противника.

Зазначається, що завдяки скоординованим діям прикордонного підрозділу "Фенікс" бронетехніка противника була уражена, що суттєво позбавило його мобільного прикриття та вогневої підтримки.

"Відсутність бронетехніки призвела до критичного зниження наступального потенціалу ворога та унеможливила подальше просування на визначеному напрямку", - додали у СБС.