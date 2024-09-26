Сили безпілотних систем показали відео знищення С-400 у Курській області

Бійці Сил безпілотних систем допомогли виявити та знищити російський ЗРК С-400 "Тріумф". Операція відбулась у Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем.
Як розповіли військові, під час бойового вильоту на Курському напрямку оператори аеророзвідки 413 ОББС "Рейд" виявили ворожий ЗРК С-400 "Тріумф".
Екіпаж миттєво передав координати групі вогневого ураження, і невдовзі реактивна артилерія перетворила його на купу металобрухту.
Російська техніка була знищена завдяки спільній роботі 413 ОББС "Рейд" та загону БПС "Джміль" 78 ОДШП.
Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.
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