RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы беспилотных систем показали видео уничтожения С-400 в Курской области

Иллюстративные фото: Силы беспилотных систем показали видео уничтожение С-400 в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бойцы Сил беспилотных систем помогли обнаружить и уничтожить российский ЗРК С-400 "Триумф". Операция прошла в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Сил беспилотных систем".

Как рассказали военные, во время боевого вылета на Курском направлении операторы аэроразведки 413 ОББС "Рейд" обнаружили вражеский ЗРК С-400 "Триумф".

Экипаж мгновенно передал координаты группе огневого поражения, и вскоре реактивная артиллерия превратила его в груду металлолома.

Российская техника была уничтожена благодаря совместной работе 413 ОББС "Рейд" и отряда БПС "Джмиль" 78 ОДШП.

Силы беспилотных систем

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании сил беспилотных систем в Украине.

Возглавил новый род войск полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем – в материале РБК-Украина.

Подробно о том, чем для россиян важны установки С-400 – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьВойна в Украине