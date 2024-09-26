Силы беспилотных систем показали видео уничтожения С-400 в Курской области

Силы беспилотных систем

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании сил беспилотных систем в Украине.

Возглавил новый род войск полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем – в материале РБК-Украина.

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