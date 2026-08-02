Сили безпілотних систем "осліпили" ППО Росії у Краснодарському краї

Українські Сили безпілотних систем завдали серії точкових ударів по військових об'єктах у Краснодарському краї РФ. Під атакою опинилися одразу вісім елементів системи ППО та радіолокації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1-й окремий центр Сил безпілотних систем ЗСУ.
За даними військових, операцію провели на відстані понад 270 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
"Бійці 1-го окремого центру СБС завдали точкових ударів на оперативну глибину ворога. За один підхід окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту", - йдеться в повідомленні.
Під удар потрапили:
зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" - Єйськ;
радіолокаційна станція "Небо-С" - Єйськ;
радіолокаційна станція "Небо-У" - Приморсько-Ахтарськ;
радіолокаційна станція "Гамма-С1М" - Єйськ;
радіолокаційна станція "Небо-СВ" - Єйськ;
радіолокаційна станція "Каста-2Е2" - Камишеватська;
радіолокаційна станція "37Т" - Пригибський;
радіолокаційна станція "Каста-2Е2" - Шабельське.
У 1-му окремому центрі зазначили, що після таких ударів російським військам буде значно складніше прикривати свої аеродроми та пускові майданчики безпілотників типу Shahed.
Нагадаємо, раніше українська компанія Fire Point повідомила про ураження логістичного хабу Wildberries у Самарській області та Саратовського нафтопереробного заводу.
За даними компанії, ударів завдали далекобійні безпілотники FP-1.