Сили безпілотних систем "осліпили" ППО Росії у Краснодарському краї

За даними військових, операцію провели на відстані понад 270 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Бійці 1-го окремого центру СБС завдали точкових ударів на оперативну глибину ворога. За один підхід окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту", - йдеться в повідомленні.

Під удар потрапили:

зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" - Єйськ;

радіолокаційна станція "Небо-С" - Єйськ;

радіолокаційна станція "Небо-У" - Приморсько-Ахтарськ;

радіолокаційна станція "Гамма-С1М" - Єйськ;

радіолокаційна станція "Небо-СВ" - Єйськ;

радіолокаційна станція "Каста-2Е2" - Камишеватська;

радіолокаційна станція "37Т" - Пригибський;

радіолокаційна станція "Каста-2Е2" - Шабельське.

У 1-му окремому центрі зазначили, що після таких ударів російським військам буде значно складніше прикривати свої аеродроми та пускові майданчики безпілотників типу Shahed.