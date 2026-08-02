UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сили безпілотних систем "осліпили" ППО Росії у Краснодарському краї

10:00 02.08.2026 Нд
1 хв
Після ударів захищати аеродроми та пускові майданчики окупантам стане складніше
aimg Марія Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

Українські Сили безпілотних систем завдали серії точкових ударів по військових об'єктах у Краснодарському краї РФ. Під атакою опинилися одразу вісім елементів системи ППО та радіолокації.

За даними військових, операцію провели на відстані понад 270 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Бійці 1-го окремого центру СБС завдали точкових ударів на оперативну глибину ворога. За один підхід окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту", - йдеться в повідомленні.

Під удар потрапили:

  • зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" - Єйськ;

  • радіолокаційна станція "Небо-С" - Єйськ;

  • радіолокаційна станція "Небо-У" - Приморсько-Ахтарськ;

  • радіолокаційна станція "Гамма-С1М" - Єйськ;

  • радіолокаційна станція "Небо-СВ" - Єйськ;

  • радіолокаційна станція "Каста-2Е2" - Камишеватська;

  • радіолокаційна станція "37Т" - Пригибський;

  • радіолокаційна станція "Каста-2Е2" - Шабельське.

У 1-му окремому центрі зазначили, що після таких ударів російським військам буде значно складніше прикривати свої аеродроми та пускові майданчики безпілотників типу Shahed.

Нагадаємо, раніше українська компанія Fire Point повідомила про ураження логістичного хабу Wildberries у Самарській області та Саратовського нафтопереробного заводу.

За даними компанії, ударів завдали далекобійні безпілотники FP-1.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаППОСили безпілотних системДрониКраснодарский край