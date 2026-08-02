Силы беспилотных систем "ослепили" ПВО России в Краснодарском крае

Украинские Силы беспилотных систем нанесли серию точечных ударов по военным объектам в Краснодарском крае РФ. Под атакой оказались сразу восемь элементов ПВО и радиолокации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем ВСУ.
По данным военных, операцию провели на расстоянии более 270 км от линии боевого столкновения.
"Бойцы 1-го отдельного центра ССС нанесли точечные удары на оперативную глубину врага. За один подход оккупанты потеряли сразу ряд ключевых элементов своей системы наблюдения и противовоздушной защиты", - говорится в сообщении.
Под удар попали:
зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" – Ейск;
радиолокационная станция "Небо-С" – Ейск;
радиолокационная станция "Небо-У" – Приморско-Ахтарск;
радиолокационная станция "Гамма-С1М" – Ейск;
радиолокационная станция "Небо-СВ" – Ейск;
радиолокационная станция "Каста-2Е2" – Камышеватская;
радиолокационная станция "37Т" – Пригибский;
радиолокационная станция "Каста-2Е2" - Шабельское.
В 1-м отдельном центре отметили, что после таких ударов российским войскам будет гораздо сложнее прикрывать свои аэродромы и пусковые площадки беспилотников типа Shahed.
Напомним, ранее украинская компания Fire Point сообщила о поражении логистического хаба Wildberries в Самарской области и Саратовском нефтеперерабатывающем заводе.
По данным компании, удары нанесли дальнобойные беспилотники FP-1.