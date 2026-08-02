Силы беспилотных систем "ослепили" ПВО России в Краснодарском крае

По данным военных, операцию провели на расстоянии более 270 км от линии боевого столкновения.

"Бойцы 1-го отдельного центра ССС нанесли точечные удары на оперативную глубину врага. За один подход оккупанты потеряли сразу ряд ключевых элементов своей системы наблюдения и противовоздушной защиты", - говорится в сообщении.

Под удар попали:

зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" – Ейск;

радиолокационная станция "Небо-С" – Ейск;

радиолокационная станция "Небо-У" – Приморско-Ахтарск;

радиолокационная станция "Гамма-С1М" – Ейск;

радиолокационная станция "Небо-СВ" – Ейск;

радиолокационная станция "Каста-2Е2" – Камышеватская;

радиолокационная станция "37Т" – Пригибский;

радиолокационная станция "Каста-2Е2" - Шабельское.

В 1-м отдельном центре отметили, что после таких ударов российским войскам будет гораздо сложнее прикрывать свои аэродромы и пусковые площадки беспилотников типа Shahed.