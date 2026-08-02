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Силы беспилотных систем "ослепили" ПВО России в Краснодарском крае

10:00 02.08.2026 Вс
1 мин
После ударов защищать аэродромы и пусковые площадки оккупантам станет сложнее
aimg Мария Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

Украинские Силы беспилотных систем нанесли серию точечных ударов по военным объектам в Краснодарском крае РФ. Под атакой оказались сразу восемь элементов ПВО и радиолокации.

По данным военных, операцию провели на расстоянии более 270 км от линии боевого столкновения.

"Бойцы 1-го отдельного центра ССС нанесли точечные удары на оперативную глубину врага. За один подход оккупанты потеряли сразу ряд ключевых элементов своей системы наблюдения и противовоздушной защиты", - говорится в сообщении.

Под удар попали:

  • зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" – Ейск;

  • радиолокационная станция "Небо-С" – Ейск;

  • радиолокационная станция "Небо-У" – Приморско-Ахтарск;

  • радиолокационная станция "Гамма-С1М" – Ейск;

  • радиолокационная станция "Небо-СВ" – Ейск;

  • радиолокационная станция "Каста-2Е2" – Камышеватская;

  • радиолокационная станция "37Т" – Пригибский;

  • радиолокационная станция "Каста-2Е2" - Шабельское.

В 1-м отдельном центре отметили, что после таких ударов российским войскам будет гораздо сложнее прикрывать свои аэродромы и пусковые площадки беспилотников типа Shahed.

Напомним, ранее украинская компания Fire Point сообщила о поражении логистического хаба Wildberries в Самарской области и Саратовском нефтеперерабатывающем заводе.

По данным компании, удары нанесли дальнобойные беспилотники FP-1.

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Российская ФедерацияУкраинаПВОСилы беспилотных системДрониКраснодарский край