Сили безпеки та оборони нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді, - джерела

Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах в російському Бєлгороді.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.
"Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають", - відзначило джерело.
Неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.
Бєлгородська область Росії розташована біля кордону з Україною і межує з Харківською, Сумською та Луганською областями. Росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних регіонів.
Сьогодні, 30 грудня, о 14:10 губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про обстріли центра міста. Зокрема він стверджував про нібито влучання у цивільний сектор. Інші ж російські Telegra-канал скиглили про удари біля ТЦ "Маяк".
Зокрема росіяни заявляють про чотирьох загиблих внаслідок "прильотів".
Наразі в місті лунає повітряна тривога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.