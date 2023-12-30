Сили безпеки та оборони нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді, - джерела

"Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають", - відзначило джерело.

Неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.

Вибухи у Бєлгороді 30 грудня

Бєлгородська область Росії розташована біля кордону з Україною і межує з Харківською, Сумською та Луганською областями. Росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних регіонів.

Сьогодні, 30 грудня, о 14:10 губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про обстріли центра міста. Зокрема він стверджував про нібито влучання у цивільний сектор. Інші ж російські Telegra-канал скиглили про удари біля ТЦ "Маяк".

Зокрема росіяни заявляють про чотирьох загиблих внаслідок "прильотів".

Наразі в місті лунає повітряна тривога.