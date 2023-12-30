"Это совместные мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются", - отметил источник.

Неэффективная работа российской противовоздушной обороны уже нанесла разрушения гражданской инфраструктуре города.

Взрывы в Белгороде 30 декабря

Белгородская область России расположена у границы с Украиной и граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями. Россияне часто жалуются на атаки в своих приграничных регионах.

Сегодня, 30 декабря, в 14.10 губернатор области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах центра города. В частности, он утверждал о якобы попадании в гражданский сектор. Другие же российские Telegra-канал скулили об ударах возле ТЦ "Маяк".

В частности, россияне заявляют о четырех погибших в результате "прилетов".

В городе звучит воздушная тревога.