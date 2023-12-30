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Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде, - источники

Фото: Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде (t.me/breakingmash)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

"Это совместные мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются", - отметил источник.

Неэффективная работа российской противовоздушной обороны уже нанесла разрушения гражданской инфраструктуре города.

Взрывы в Белгороде 30 декабря

Белгородская область России расположена у границы с Украиной и граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями. Россияне часто жалуются на атаки в своих приграничных регионах.

Сегодня, 30 декабря, в 14.10 губернатор области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах центра города. В частности, он утверждал о якобы попадании в гражданский сектор. Другие же российские Telegra-канал скулили об ударах возле ТЦ "Маяк".

В частности, россияне заявляют о четырех погибших в результате "прилетов".

В городе звучит воздушная тревога.

 

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