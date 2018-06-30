Силами ООС в Краматорске раскрыто 18 преступлений

В ходе отработки Краматорска силами ООС также были задержаны трое боевиков

В ходе отработки Краматорска силами операции Объединенных сил (ООС) было раскрыто 18 преступлений и задержаны трое боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По приказу командующего операции Объединенных сил Сергея Наева в Краматорске проведено два этапа оперативно-профилактической отработки. Комплексные меры призваны усилить уровень безопасности в городе и нейтрализовать любые угрозы для граждан. Участие в спецоперации приняли все подразделения, задействованные в ООС", - говорится в сообщении.

Так, отработка проводилась в течение двух дней - 23 и 29 июня в вечернее и ночное время.

Фото: отработка Краматорска

"В ходе спецоперации было раскрыто 18 преступлений. Все подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности. В частности, полицейские задержали трех боевиков, которые в 2014 году дежурили на блокпостах террористов, осуществляя незаконную фильтрацию граждан и обнаруживая украинских патриотов", - сказано в сообщении.

Указано, что по распоряжению командующего ООС такие комплексные отработки пройдут во всех крупных городах Донбасса.

Напомним, 24 июня в Краматорске (Донецкая область) полиция провела спецоперацию, в ходе которой были задержаны двое боевиков и раскрыто 12 преступлений.