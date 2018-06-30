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Силами ООС у Краматорську розкрито 18 злочинів

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 21:31

У ході відпрацювання Краматорська силами ООС також було затримано трьох бойовиків

У ході відпрацювання Краматорська силами операції Об'єднаних сил (ООС) було розкрито 18 злочинів та затримано трьох бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"За наказом командувача операції Об’єднаних сил Сергія Наєва в Краматорську проведено два етапи оперативно-профілактичного відпрацювання. Комплексні заходи покликані посилити рівень безпеки у місті та нейтралізувати будь-які загрози для громадян. Участь в спецоперації взяли всі підрозділи, задіяні в ООС", - сказано у повідомленні.

Так, відпрацювання проводилося протягом двох днів - 23 та 29 червня у вечірній і нічний час.

 

Фото: відпрацювання Краматорську

"У ході спецоперації було розкрито 18 злочинів. Всі підозрювані притягуються до кримінальної відповідальності. Зокрема, поліцейські затримали трьох бойовиків, які в 2014 році чергували на блокпостах терористів, здійснюючи незаконну фільтрацію громадян та виявляючи українських патріотів", - сказано у повідомленні.

Вказано, що за розпорядженням командувача ООС такі комплексні відпрацювання пройдуть в усіх великих містах Донеччини.

Нагадаємо, 24 червня у Краматорську (Донецька область) поліція провела спецоперацію, у ході якої було затримано двох бойовиків і розкрито 12 злочинів.

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Теги публікації: Донецьк, Краматорськ, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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