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В ходе спецоперации в Краматорске полиция задержала двоих боевиков

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 17:06
Фото: спецоперация в Краматорске (mvs.gov.ua)
Фото: спецоперация в Краматорске (mvs.gov.ua)

Также в ходе отработки полиция раскрыла 12 уголовных правонарушений

В Краматорске (Донецкая область) полиция провела спецоперацию в ночь с субботы на воскресенье, 24 июня. В ходе спецоперации были задержаны двое боевиков и раскрыто 12 преступлений, говорится в сообщении Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что операция с участием Объединенных сил продолжалась 6 часов. В отработке было задействовано 184 правоохранителей.

"Правоохранители обнаружили двух боевиков, которые весной 2014 года дежурили на блокпостах и осуществляли незаконную проверку автотранспорта", - сообщили в МВД.

Также в ходе отработки сотрудниками полиции было раскрыто 12 уголовных правонарушений, в том числе кражи из квартир граждан и предприятий. Задержаны двое лиц, находившихся в розыске за совершение мошенничества и незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, при проверке документов был задержан 34-летнего гражданина Азербайджана, который уже 1,5 года находится на территории Украины без регистрации.

"Также полицейские выявляли у прохожих холодное оружие и наркотические вещества. В целом во время отработки сотрудниками полиции проверено свыше 360 лиц и 286 транспортных средств", - сообщили в МВД.

Напомним, по информации пресс-центра операции Объединенных сил, на Донбассе за минувшие сутки, 24 июня 2018 года, ликвидированы 3 боевиков, еще 9 ранены.

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Теги публикации: боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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