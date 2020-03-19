Силам ООС на Донбассе передали 16 тыс. медицинских масок

В рамках карантина в Украине Объединенным силам на Донбассе передали 16 тыс. медицинских масок. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что при поддержке Донецкой и Луганской областных государственных администраций силам ООС передали 16 000 медицинских масок.

"В ближайшее время ожидается поступление такой помощи и от благотворительных организаций", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что для обеспечения противоэпидемического режима в подразделениях получили защитную одежду, средства для дезинфекции, лекарства и быстрые лабораторные тесты для диагностики коронавируса.

Напомним, сегодня главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время медицинские маски появятся в свободном доступе. По его словам, до выходных аптеки получат маски в необходимых количествах.

"В субботу-пятницу ожидается, что и хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято", - сказал главный санврач.