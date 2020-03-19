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В Минздраве рассказали, когда хирургические маски будут в свободном доступе

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 16:28
В Минздраве рассказали, когда хирургические маски будут в свободном доступе
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Хирургические маски появятся в аптеках

В ближайшее время хирургические маски появятся в свободном доступе. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, уже до выходных украинцы получат возможность приобрести хирургические маски в аптечных сетях.

"В субботу-пятницу ожидается, что и хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято", - сказал главный санврач.

Напомним, Кабинет министров на время карантина в Украине запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения, в частности хирургических масок. Запрет на экспорт масок и других товаров противоэпидемического назначения будет действовать до 1 июня 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что на выходных Украина получит партию комплектов для проведения ПЦР-исследований на коронавирус. Новая партия комплектов позволит провести тестирование более миллиона исследований.

Кроме того, Китай предоставит Европейскому союзу 2 миллиона хирургических масок, 200 тысяч респираторов и 50 тысяч наборов для тестирования на коронавирус. При этом ЕС наращивает производство средств защиты, но для этого нужно несколько недель.

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