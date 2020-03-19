Силам ООС на Донбасі передали 16 тис. медичних масок

В рамках карантину в Україні Об'єднаним силам на Донбасі передали 16 тис. медичних масок. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що за підтримки Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій силам ООС передали 16 000 медичних масок.

"Найближчим часом очікується надходження такої допомоги від благодійних організацій", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що для забезпечення протиепідемічного режиму в підрозділах отримали захисний одяг, засоби для дезінфекції, ліки і швидкі лабораторні тести для діагностики коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом медичні маски з'являться у вільному доступі. За його словами, до вихідних аптеки отримають маски в необхідних кількостях.

"В суботу-п'ятницю очікується, що і хірургічні маски повинні з'явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напругу буде знято", - сказав головний санлікар.