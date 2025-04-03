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В Силах оборони зробили важливу заяву щодо "енергетичного перемир’я"

Фото: в Силах оборони зробили важливу заяву щодо "енергетичного перемир’я" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти вигадали фейк про нібито удари ЗСУ по енергооб'єктах в Росії. Насправді Сили оборони не порушують встановлене "енергетичне перемир’я" на відміну від ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Інформаційні ресурси противника продукують фейки про ураження Україною енергетичних об’єктів у російській федерації та на окупованих нею територіях. Зокрема, МЗС РФ підготувало чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафто-, газо- та електропідприємствах", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголошують, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України.

"Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії", - зазначають в Генштабі.

Водночас, фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії.

"Так, в останній декаді березня, агресор неодноразово атакував енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях", - кажуть військові.

В Генштабі додають, що МЗС РФ традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити війну проти Україні.

"Енергетичне перемир'я"

За посередництва США, Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. "Перемир'я" набуло чинності 25 березня.

При цьому, незважаючи на домовленості, російські війська практично відразу їх порушили, атакувавши енергетичні об'єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях.

З недавніх обстрілів варто згадати атаку на енергооб'єкт у Херсоні. Без світла залишилися 45 тисяч жителів.

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