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В Силах обороны сделали важное заявление по "энергетическому перемирию"

Фото: в Силах обороны сделали важное заявление по "энергетическому перемирию" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты придумали фейк о якобы ударах ВСУ по энергообъектам в России. На самом деле Силы обороны не нарушают установленное "энергетическое перемирие" в отличие от врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Информационные ресурсы противника продуцируют фейки о поражении Украиной энергетических объектов в российской федерации и на оккупированных ею территориях. В частности, МИД РФ подготовило очередную псевдосводку о надуманных ударах по ряду российских нефте-, газо- и электропредприятий", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей и не наносили ударов по энергетическим объектам как на территории РФ, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины.

"Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - отмечают в Генштабе.

В то же время, фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии.

"Так, в последней декаде марта, агрессор неоднократно атаковал энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях", - говорят военные.

В Генштабе добавляют, что МИД РФ традиционно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить войну против Украины.

 

"Энергетическое перемирие"

При посредничестве США, Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетической и портовой инфраструктуре. "Перемирие" вступило в силу 25 марта.

При этом несмотря на договоренности, российские войска практически сразу их нарушили, атаковав энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Из недавних обстрелов стоит вспомнить атаку на энергообъект в Херсоне. Без света остались 45 тысяч жителей.

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