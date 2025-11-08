ua en ru
У Силах оборони розповіли, як дно Каховського водосховища перетворюється на поле бою

Україна, Субота 08 листопада 2025 20:49
У Силах оборони розповіли, як дно Каховського водосховища перетворюється на поле бою Фото: Каховське водосховище фактично перетворилося на велику луку (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Російські війська намагаються маневрувати по дну колишнього Каховського водосховища, зруйнованого окупантами у 2023 році, щоб обійти позиції українських захисників у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

За його словами, нині дно водосховища фактично перетворилося на велику луку, порослу густою рослинністю, чим намагаються скористатися російські військові.

"Противник намагається по цій буйній рослинності, по дну колишнього Каховського водосховища обійти наші позиції в населених пунктах Плавні, Приморське, зайти нам із заходу у фланг. Проте ми вираховуємо їх і знищуємо", - зазначив Волошин.

Речник додав, що бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели зачистку поблизу островів Великі Кучугури, розташованих у межах колишнього водосховища. Саме там противник також намагався просунутися повз позиції українських військ.

"Цю зону тримають під особливим контролем", - наголосив представник Сил оборони.

Крім того, за словами Волошина, кілька населених пунктів на сході Запорізької області, зокрема "Успенівка" та "Новомиколаївка", нині перебувають у так званій сірій зоні.

Підрив Каховської ГЕС

Понад два роки тому, вночі 6 червня 2023 року російські сили здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що призвело до серйозних наслідків.

Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, військовослужбовці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України встановили прапор України над островами Каховського водосховища.

РБК-Україна також писало про те, що зараз відбувається на місці Каховського водосховища та які прогнози надалі.

