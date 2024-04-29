У Силах оборони Півдня пояснили важливість звільнення острова Нестрига під Херсоном

Повернення контролю Силами оборони над островом Нестрига у Херсонській області суттєво підвищить якість контроверсійних заходів.
Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар у "Громадське радіо".
"Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення", - зазначив речник.
Він зауважив, що ворог зазвичай використовує подібні локації, тому повернення контролю над островом першочергово важливе для якості контрдиверсійних заходів.
"Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований… Певний час він вважався сірою зоною", - підкреслив Плетенчук.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський принагідно зауважив, що ворог не має успіхів на жодному з напрямків та втрачає позиції під Херсоном.
Про ситуацію на напрямках по лінії фронту, - читайте в актуальному зведенні Генштабу ЗСУ.
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