В Силах обороны Юга объяснили важность освобождения острова Нестрыга под Херсоном

"Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение", - отметил спикер.

Он отметил, что враг обычно использует подобные локации, поэтому возвращение контроля над островом в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер.

"Фактически это наш берег... На самом деле такие острова большей частью болотистые, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пукнуть, напротив которых он расположен... Некоторое время он считался серой зоной", - подчеркнул Плетенчук.