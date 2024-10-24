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В Силах оборони може зʼявитися новий рід військ: що відомо

Фото: начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич (golos.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Збройних Силах України відбулася робоча зустріч, під час якої обговорили можливість створення Кіберсил як окремого роду військ. Ініціатива була представлена під головуванням начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Участь у засіданні взяли народні депутати з Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, а також експерти.

Проєкт Концепції, що був представлений, враховує досвід створення і функціонування Кібервійськ провідних країн світу. Окрім того, учасники обговорили досвід України у кіберпросторі, отриманий під час відсічі повномасштабної російської агресії.

Важливим аспектом стало визначення основних завдань і функцій нових Кіберсил, а також розподіл повноважень між складовими сектору безпеки й оборони щодо дій у кіберпросторі.

Створення Кіберсил матиме на меті значне посилення обороноздатності України, надаючи можливість ефективного планування та виконання широкого спектра завдань в кіберпросторі. Це допоможе Україні ще більше посилити свої позиції в умовах сучасної війни, де кіберпростір став одним з ключових операційних доменів нарівні із суходолом, морем, повітрям та космосом.

Сили безпілотних систем

Наприкінці червня, на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони, президент Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем.

Цей стратегічний крок був остаточно закріплений законодавчо Верховною Радою шляхом внесення змін до Закону "Про Збройні Сили України", що передбачає формування нового виду військ у складі ЗСУ.

16 вересня Зеленський підписав закон, що передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.

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Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУ