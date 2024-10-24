В Силах обороны может появиться новый род войск: что известно

В Вооруженных Силах Украины состоялась рабочая встреча, во время которой обсудили возможность создания Киберсил как отдельного рода войск. Инициатива была представлена под председательством начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Участие в заседании приняли народные депутаты из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки, а также эксперты.
Проект Концепции, который был представлен, учитывает опыт создания и функционирования Кибервойск ведущих стран мира. Кроме того, участники обсудили опыт Украины в киберпространстве, полученный во время отпора полномасштабной российской агрессии.
Важным аспектом стало определение основных задач и функций новых Киберсил, а также распределение полномочий между составляющими сектора безопасности и обороны по действиям в киберпространстве.
Создание Киберсил будет иметь целью значительное усиление обороноспособности Украины, предоставляя возможность эффективного планирования и выполнения широкого спектра задач в киберпространстве. Это поможет Украине еще больше усилить свои позиции в условиях современной войны, где киберпространство стало одним из ключевых операционных доменов наравне с сушей, морем, воздухом и космосом.
В конце июня на основании решения Совета национальной безопасности и обороны президент Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем.
Этот стратегический шаг был окончательно закреплен законодательно Верховной Радой путем внесения изменений в Закон "О Вооруженных Силах Украины", предусматривающий формирование нового вида войск в составе ВСУ.
16 сентября Зеленский подписал закон, предусматривающий включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины.
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