В Силах обороны может появиться новый род войск: что известно

Участие в заседании приняли народные депутаты из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки, а также эксперты.

Проект Концепции, который был представлен, учитывает опыт создания и функционирования Кибервойск ведущих стран мира. Кроме того, участники обсудили опыт Украины в киберпространстве, полученный во время отпора полномасштабной российской агрессии.

Важным аспектом стало определение основных задач и функций новых Киберсил, а также распределение полномочий между составляющими сектора безопасности и обороны по действиям в киберпространстве.

Создание Киберсил будет иметь целью значительное усиление обороноспособности Украины, предоставляя возможность эффективного планирования и выполнения широкого спектра задач в киберпространстве. Это поможет Украине еще больше усилить свои позиции в условиях современной войны, где киберпространство стало одним из ключевых операционных доменов наравне с сушей, морем, воздухом и космосом.