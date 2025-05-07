"Сила, здатна взяти Росію за горло": Дуда пояснив, хто може змусити Путіна припинити війну

Сьогодні лише США є тією силою, яка дійсно може змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. Дипломатичні зусилля Європи не дали результату.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, слова якого наводить PAP.
"Станом на сьогодні, якщо хтось здатен змусити Росію і Володимира Путіна припинити війну в Україні, то це виключно наддержава (США - ред.), яка може взяти Росію за горло", - заявив сьогодні Дуда під час спільної пресконференції з президентом Болгарії Руменом Радевим.
Дуда додав, що "політичним суб’єктом, який наразі залучений до мирного процесу, є президент США Дональд Трамп", який може вплинути на Путіна.
Разом з тим Дуда вважає, що попередні зусилля європейських лідерів, спрямовані на досягнення миру, не дали реальних результатів.
Своєю чергою, президент Болгарії, відповідаючи на питання журналістів щодо досягнення миру в Україні, зазначив, що мирна ініціатива Трампа "розійшлася" з викликами і цілями, які хотіли реалізовувати європейські лідери. Він підкреслив, що Європа має діяти узгоджено для припинення бойових дій в Україні.
Болгарський президент наголосив, що в цій ситуації Європа повинна розробити власне бачення миру, адже нинішні дії європейських політиків "переважно зосереджені на тому, як продовжувати війну, а не на тому, як її завершити".
Нагадаємо, Дональд Трамп прийшов до влади у США з обіцянкою завершити війну між Росією й Україною за 24 години.
Відтоді він неодноразово закликав до якнайшвидшого завершення війни та регулярно відправляв свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на переговори з Путіним. Однак ці зустрічі наразі не допомогли переконати Кремль відмовитися від головних вимог - віддати РФ захоплені території України.
Раніше президент США тиснув лише на Україну, зокрема заявив, що Київ ніколи не стане членом НАТО, а також просував мирні ініціативи, які передбачають поступки, зокрема визнання контролю Росії над Кримом.
Однак Трамп дав зрозуміти, що може змінити курс. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі наприкінці квітня, він заявив, що Путін не хоче закінчувати війну в Україну і затягує час.
У разі відмови Кремля від переговорів та миру, США готові запровадити "нищівні санкції" проти Росії та покупців російських нафти й газу.
Обмеження включають 500% мито на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.
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