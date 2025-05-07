"Сила, способная взять Россию за горло": Дуда объяснил, кто может заставить Путина прекратить войну

Сегодня только США являются той силой, которая действительно может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Дипломатические усилия Европы не дали результата.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, слова которого приводит PAP.
"По состоянию на сегодня, если кто-то способен заставить Россию и Владимира Путина прекратить войну в Украине, то это исключительно сверхдержава (США - ред.), которая может взять Россию за горло", - заявил сегодня Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Дуда добавил, что "политическим субъектом, который сейчас вовлечен в мирный процесс, является президент США Дональд Трамп", который может повлиять на Путина.
Вместе с тем Дуда считает, что предыдущие усилия европейских лидеров, направленные на достижение мира, не дали реальных результатов.
В свою очередь, президент Болгарии, отвечая на вопрос журналистов относительно достижения мира в Украине, отметил, что мирная инициатива Трампа "разошлась" с вызовами и целями, которые хотели реализовывать европейские лидеры. Он подчеркнул, что Европа должна действовать согласованно для прекращения боевых действий в Украине.
Болгарский президент подчеркнул, что в этой ситуации Европа должна разработать собственное видение мира, ведь нынешние действия европейских политиков "преимущественно сосредоточены на том, как продолжать войну, а не на том, как ее завершить".
Напомним, Дональд Трамп пришел к власти в США с обещанием завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа.
С тех пор он неоднократно призывал к скорейшему завершению войны и регулярно отправлял своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на переговоры с Путиным. Однако эти встречи пока не помогли убедить Кремль отказаться от главных требований - отдать РФ захваченные территории Украины.
Ранее президент США давил только на Украину, в частности заявил, что Киев никогда не станет членом НАТО, а также продвигал мирные инициативы, которые предусматривают уступки, в частности признание контроля России над Крымом.
Однако Трамп дал понять, что может изменить курс. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме в конце апреля, он заявил, что Путин не хочет заканчивать войну в Украине и затягивает время.
В случае отказа Кремля от переговоров и мира, США готовы ввести "сокрушительные санкции" против России и покупателей российских нефти и газа.
Ограничения включают 500% пошлину на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
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