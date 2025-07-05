Сила перетворилася на слабкість: "Хезболла" планує масштабне роззброєння

Ліванське угруповання "Хезболла" планує скоротити кількість зброї. Причиною стало ослаблення Ірану та посилення тиску на угруповання з боку Ізраїлю в контексті чинного перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ліванське ісламістське угруповання "Хезболла" розпочало масштабний внутрішній перегляд стратегії після руйнівної війни з Ізраїлем. Як повідомили три джерела, обізнані з перебігом дискусій, серед імовірних змін розглядається скорочення ролі організації як збройного руху без повного роззброєння.

Ці внутрішні консультації, які ще не завершені та про які раніше не повідомлялося, свідчать про значний тиск, під яким опинилося підтримуваний Іраном рух після досягнення перемир’я наприкінці листопада.

Ізраїльські сили продовжують завдавати ударів по районах, які перебувають під контролем "Хезболли", звинувачуючи її в порушеннях режиму припинення вогню, що сама організація заперечує.

Водночас, угруповання стикається з гострими фінансовими труднощами, вимогами США щодо роззброєння та зменшенням політичного впливу після формування нового кабінету міністрів у лютому за підтримки Вашингтону.

Міць перетворилася на слабкість

Ситуація ускладнюється зміною регіонального балансу сил, зокрема після того, як у минулому році Ізраїль ліквідував командування "Хезболли", знищив значну частину її арсеналу та вбив тисячі бойовиків.

Повалення сирійського президента Башара Асада в грудні, призвело до розриву одного з основних маршрутів постачання зброї з Ірану. Як повідомили джерела в службах безпеки регіону та ліванські офіційні особи, Іран, який сам виходить з війни з Ізраїлем, наразі обмежений у спроможностях надавати допомогу.

За словами високопоставленого чиновника, знайомого з перебігом внутрішніх консультацій, "Хезболла" веде конфіденційні обговорення щодо подальших дій. Малі комітети проводять наради наживо або дистанційно, обговорюючи питання структури керівництва, політичної ролі, соціальних ініціатив та озброєння.

Згідно з інформацією цього та ще двох джерел, "Хезболла" вирішила, що накопичений арсенал, який мав стримувати Ізраїль, перетворився на вразливість.

"Хезболла мала надлишок сили. Уся ця міць перетворилася на слабкість", - зазначив один із посадовців.

Під проводом Хасана Насралли, який загинув минулого року, "Хезболла" перетворилася на регіонального військового гравця, маючи десятки тисяч бойовиків, ракети й безпілотники, здатні завдати удару по Ізраїлю. Вона також підтримувала союзників у Сирії, Іраку та Ємені.

Ізраїль вважав "Хезболлу" серйозною загрозою. Після відкриття вогню у відповідь на момент початку війни у Секторі Газа 2023 року, Ізраїль відповів авіаударами по Лівану, що переросло у наземну операцію.

Повного роззброєння не буде

Відповідно до умов перемир’я, "Хезболла" передала частину складів зі зброєю на півдні країни Збройним силам Лівану. Хоча Ізраїль заявляє, що й надалі завдає ударів по об’єктах, пов’язаних із угрупованням.

Наразі "Хезболла" розглядає можливість передачі частини ракет і безпілотників, які вважаються загрозою для Ізраїлю, в обмін на виведення ізраїльських сил з півдня країни та припинення ударів. Повного роззброєння не передбачається: джерела стверджують, що угруповання має намір зберегти легке озброєння і протитанкові засоби.

В армії Ізраїлю повідомили, що діють на північному кордоні для знищення загроз і захисту громадян згідно з домовленостями між Ізраїлем та Ліваном.

Водночас, пише Reuters, наміри "Хезболли" зберегти частину арсеналу, суперечить вимогам США й Ізраїлю. Відповідно до умов перемир’я, укладеного за посередництва США та Франції, Збройні сили Лівану повинні конфіскувати "всю незареєстровану зброю", починаючи з територій на південь від річки Літані.

Ліванський уряд прагне встановити державну монополію на озброєння. Якщо "Хезболла" не виконає ці вимоги, можливе зростання напруги з політичними опонентами, які звинувачують її в узурпації влади та втягуванні Лівану у зовнішні конфлікти.

Усі сторони заявляють про дотримання режиму припинення вогню, попри обопільні звинувачення в його порушенні.

Частина "ДНК" "Хезболли"

Озброєння є невід’ємною частиною ідеології "Хезболли" з часу її заснування Корпусом вартових Ісламської революції Ірану у 1982 році для боротьби проти ізраїльських сил під час громадянської війни в Лівані.

Експерт Atlantic Council Ніколас Бланфорд, автор книги про історію "Хезболли", вважає, що для збереження позицій ворожого політичного середовища, угруповання має обґрунтувати необхідність утримання озброєння, вирішити проблеми з витоком інформації та забезпечити довгострокову фінансову стабільність.

"Раніше вони стикалися з проблемами, але не з такою кількістю одночасно", - наголосив Бланфорд.

За словами європейського чиновника, знайомого з розвідувальними оцінками, в "Хезболлі" тривають активні обговорення майбутнього, але конкретних рішень поки немає. Він наголосив, що статус озброєного руху є частиною "ДНК" організації, тому перетворення на суто політичну партію, буде непростим.

Додаткова загроза

Близько десяти поінформованих про ситуацію джерел зазначили, що "Хезболла" намагається зберегти частину озброєння не лише на випадок майбутніх атак Ізраїлю, а й через побоювання нападів з боку сунітських джихадистів із сусідньої Сирії на схід Лівану.

Попри руйнівні наслідки війни - десятки тисяч залишилися без житла, а великі частини південного Лівану та південні околиці Бейрута були зруйновані - більшість прихильників угруповання підтримують збереження його військового крила.

За даними джерел, пріоритет "Хезболли" - допомога постраждалим громадам. У грудні генеральний секретар Наїм Касем повідомив, що виплачено понад 50 млн доларів компенсацій, ще 25 млн готуються до видачі. Дедалі більш очевидними стають ознаки фінансових складнощів.

Джерела повідомляють і про скорочення безкоштовних медичних препаратів у підконтрольних "Хезболлі" аптеках.

Фінансовий тиск

Угруповання покладає відповідальність за фінансування відновлення на уряд Лівану. Міністр закордонних справ Юсеф Раджі заявив, що допомоги від міжнародних донорів не буде, доки держава не встановить тотальний контроль над усією зброєю.

У травні представник Держдепартаменту США зазначив, що підтримка відновлення Лівану неможлива без роззброєння "Хезболли".

Ізраїль, зі свого боку, також вживає заходів для обмеження фінансування угруповання. 25 червня ізраїльська армія повідомила про ліквідацію іранського посадовця, який опікувався переказами сотень мільйонів доларів збройним групам у регіоні, а також також людину в південному Лівані, яка очолювала обмінний пункт, що допомагав переказувати ці кошти "Хезболлі".

З лютого Ліван заборонив комерційні рейси між Бейрутом і Тегераном після заяв Ізраїлю про те, що "Хезболла" перевозить готівку з Ірану цивільними літаками. Крім того, ліванська влада посилила контроль в аеропорту Бейрута, обмеживши можливості угруповання для ввезення коштів.

Такі дії спричинили розчарування серед прихильників "Хезболли" щодо адміністрації президента Джозефа Ауна та прем'єр-міністра Навафа Салама, обраного всупереч волі угруповання.

Високий рівень підтримки

Попри це, разом із партією "Амаль", "Хезболла" здобула перемогу на місцевих виборах у травні, де чимало округів залишились без конкуренції. Наступного року угруповання прагне зберегти вплив у парламенті.

Заступник головного редактора ліванської газети Annahar Набіль Бумунсеф назвав майбутні вибори "екзистенційною битвою" для "Хезболли".

"Вони будуть використовувати усі засоби: по-перше, щоб виграти час і уникнути роззброєння, а по-друге, щоб здобути політичні та суспільні позиції", - заявив він.